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На фронте зафиксировано 237 боестолкновений, жарче всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях — Генштаб

Киев • УНН

 • 2264 просмотра

За сутки произошло 237 боев, жарче всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг применил почти 10 тысяч дронов и 287 авиабомб.

На фронте зафиксировано 237 боестолкновений, жарче всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях — Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 237 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где российские войска совершили почти 70 атак. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 287 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9872 дрона-камикадзе и совершил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

Вражеским авиационным ударам в Сумской области подверглись населенные пункты Суходол, Лужки, Малая Слободка, Уланово.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы и один пункт управления.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес четыре авиационных удара с применением девяти управляемых авиационных бомб и совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Охримовка, Гранов, Избицкое, Зыбино.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении враг двадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Андреевка, Дробышево, Лиман, Диброва, Озерное и в сторону Шейковки, Новоегоровки, Твердохлебово.

На Славянском направлении противник штурмовал тринадцать раз в районах Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Николаевка, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг совершил одно штурмовое действие вблизи города Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты совершили пятнадцать атак вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Николайполья, Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили сорок штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное и в сторону Дорожного, Васильевки, Филии, Нового Шахово, Вольного, Кучерова Яра, Белицкого, Никаноровки, Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник атаковал два раза в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Сладкое, Луговское, Новоселовка и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки захватчики активности не проявляли.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников17.06.26, 07:44 • 2382 просмотра

Ольга Розгон

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