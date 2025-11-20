На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, треть из них на Покровском направлении - Генштаб

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 112, треть из них произошла на Покровском направлении. Как сообщили в Генштабе, враг также активно действует на Константиновском и Александровском направлениях, передает УНН.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боевых столкновения в районах Синельниково и Волчанска. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении украинские воины отбили атаку врага в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодези и Новоселовка.

На Славянском направлении с начала суток противник девять раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечино.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 20 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор продолжается четыре боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филиа, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 38 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 13 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Привольное, Сосновка, Степное, Рыбное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении агрессор семь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Яблокового и Ровнополья, четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

Почти 900 солдат и более 40 крылатых ракет: в Генштабе доложили о потерях врага за сутки