На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, треть из них на Покровском направлении - Генштаб

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6384 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10125 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13145 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20621 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27564 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39916 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22441 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24867 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25221 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22453 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6332 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13119 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23022 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39896 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58848 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6390 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26399 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39326 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53198 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75029 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, треть из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 2304 просмотра

Генштаб сообщил о 112 боевых столкновениях на фронте, из которых 43 произошли на Покровском направлении. Враг также активно действует на Константиновском и Александровском направлениях, где продолжаются бои.

На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, треть из них на Покровском направлении - Генштаб

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 112, треть из них произошла на Покровском направлении. Как сообщили в Генштабе, враг также активно действует на Константиновском и Александровском направлениях, передает УНН.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боевых столкновения в районах Синельниково и Волчанска. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении украинские воины отбили атаку врага в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодези и Новоселовка.

На Славянском направлении с начала суток противник девять раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечино.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 20 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор продолжается четыре боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филиа, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 38 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 13 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Привольное, Сосновка, Степное, Рыбное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении агрессор семь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Яблокового и Ровнополья, четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

Почти 900 солдат и более 40 крылатых ракет: в Генштабе доложили о потерях врага за сутки20.11.25, 07:26 • 4078 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина