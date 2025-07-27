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На фронте за сутки произошло 118 боевых столкновений: враг применил 86 управляемых авиабомб

Киев • УНН

 • 72 просмотра

С начала суток 27 июля на фронте зафиксировано 118 боевых столкновений, враг нанес 58 авиационных ударов, применив 86 управляемых авиабомб. На Покровском направлении украинские воины обезвредили 80 оккупантов и уничтожили четыре автомобиля, один мотоцикл, три беспилотных летательных аппарата, один спутниковый терминал и одну антенну управления БПЛА.

На фронте за сутки произошло 118 боевых столкновений: враг применил 86 управляемых авиабомб

С начала суток 27 июля на фронте произошло 118 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 58 авиационных ударов, применив 86 управляемых авиабомб.

Зафиксирован 1 431 удар дронами-камикадзе, враг совершил 3 875 артиллерийских обстрелов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

Девять боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, одно из которых до сих пор продолжается. В течение суток враг совершил 298 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня; нанес 14 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые бомбы.

Четыре атаки отбили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки. Ударам российскими управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Чугуновка и Шевченковка.

На Купянском направлении противник пять раз пытался прорваться на наши оборонительные позиции в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

Четырнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григоровки и Шандриголового. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили шесть атак вблизи Серебрянки и в направлении Северска. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

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На Краматорском направлении войска захватчика один раз атаковали вблизи Ступочек.

Враг десять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Высокая активность российских оккупантов зафиксирована в районах населенных пунктов: Новоекономическое, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино – а также в направлениях: Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Два боевых столкновения продолжаются. Ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты: Родинское, Мирноград, Николаевка и Покровск.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 80 оккупантов, из которых 57 – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре автомобиля, один мотоцикл, три беспилотных летательных аппарата, один спутниковый терминал и одну антенну управления беспилотными летательными аппаратами

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили пять атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении с начала суток боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг совершил три попытки прорыва в направлении Приднепровского. Кроме того, сбросил управляемые авиабомбы на населенный пункт Львово.

Напомним

За сутки 26 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 11 крылатых ракет.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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