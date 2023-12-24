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На фронте в течение суток произошло 48 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 19:26  •  15747 просмотра

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Украинские войска провели 48 боевых столкновений и отбили многочисленные атаки, подвергшись при этом мощным обстрелам и авиаударам; ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

За прошедшие сутки суток враг в целом нанес 29 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам. Вследствие российских атак нанесены разрушения частным жилым домам и повреждений гражданской инфраструктуре, также есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба.

Детали

В операционной зоне ОСУВ Хортица количество вражеских артиллерийских обстрелов составляет более 1000 в сутки. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники, также увеличилось количество артиллерийских обстрелов.

Согласно официальной информации, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, - признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины

На Купянском направлении направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, в то же время оккупанты нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки Харьковской области, кроме того под огнем российских захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, впрочем, нанес авиационные удары вблизи Ямполовки и Торского Донецкой области; обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов.

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На Бахмутскомнаправлении направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника возле Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались: Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевскомнаправлении направлении украинскими защитниками отражено 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 - в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары и артиллерийские и минометных обстрелов.

На Марьинскомнаправлении направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области: под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Екатериновка, Елизаветовка.

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На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Как сообщается, был нанесен нанесен авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожскомнаправлении направлении Силы обороны отбили 3 атаки возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области, - там российская армия безуспешно пытался вытеснить подразделения украинских защитников с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской  области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Херсон, Камышаны, Белозерка и Очаков Николаевской области.

Известно, что враг не отказывается отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешные штурмовые действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Украинские подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника.

Напомним,

Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по врагу. Также противовоздушной обороной уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 2 разведывательных БпЛА врага - Генштаб

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
На фронті протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень – Генштаб
Ukrainian troops engage in 48 combat engagements in the frontline over the last day
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