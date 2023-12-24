Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках

Специалисты работают над техническими решениями относительно возможной перспективы получения вызова в ТЦК через смартфон. Об этом, в интервью "Суспільному", рассказал министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Это электронное оповещение. То есть мы проанализировали различные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Потом смотрим, как эти базы учитывать. Потому что люди не совсем понимают, кто обязан, кто военнослужащий, кто ветеран. Поэтому говорим о базе данных военнообязанных, о том, как учитывать их. После учета - смотрим, будет ли та или иная категория вообще предложена на военную службу или нет - сказал министр.

Он также добавил, что специалисты работают над техническими решениями относительно возможной перспективы получения вызова в ТЦК.

Напомним,

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