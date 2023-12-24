Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров отметил, что специалисты разрабатывают технологию получения повестки, выясняют вопрос с базой данных призывников.
Специалисты работают над техническими решениями относительно возможной перспективы получения вызова в ТЦК через смартфон. Об этом, в интервью "Суспільному", рассказал министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
Это электронное оповещение. То есть мы проанализировали различные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Потом смотрим, как эти базы учитывать. Потому что люди не совсем понимают, кто обязан, кто военнослужащий, кто ветеран. Поэтому говорим о базе данных военнообязанных, о том, как учитывать их. После учета - смотрим, будет ли та или иная категория вообще предложена на военную службу или нет
Он также добавил, что специалисты работают над техническими решениями относительно возможной перспективы получения вызова в ТЦК.
Напомним,
Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий
- министр цифровой трансформации Михаил Федоров в очередной раз заверил, что повесток в
приложении "Дія" никогда не будет.
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Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках
Министр обороны Рустем Умеров отметил, что специалисты разрабатывают технологию получения повестки, выясняют вопрос с базой данных призывников.
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