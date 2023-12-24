Оккупанты используют химическое оружие на левобережье Херсонщины - ISW
Киев • УНН
российские войска используют химическое оружие в Херсоне, применив гранаты К-51 против украинских сил, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия.
810-я бригада морской пехоты Черноморского флота россии подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских войск в Крынках на левом берегу Херсонской области, чтобы выбить украинские силы с их позиций. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Анализ военных экспертов показывает, 22 декабря в своем Telegram-канале 810-я отдельная бригада морской пехоты рф заявила о "радикальном изменении тактики", которую бригада применяет против украинских войск в Крынках.
В сообщении утверждалось, что подразделения морской пехотной бригады применяют новую тактику "сброс гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выбить украинские силы с их позиций и подвергнуть их огонь из различного оружия.
Отмечается, что оккупанты опубликовали кадры, на которых, очевидно, видно такой сброс К-51 на украинскую позицию, предположительно в Крынках.
Аэрозольные гранаты K-51 наполняются раздражающим газом CS, разновидностью слезоточивого газа, который используется для борьбы с массовыми беспорядками. Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA как метода ведения войны, и россия является государством-участником Конвенции с 1997 года,
Напомним,
За прошедшие сутки за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексам противника.
Оккупанты используют химическое оружие на левобережье Херсонщины - ISW
российские войска используют химическое оружие в Херсоне, применив гранаты К-51 против украинских сил, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия.
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