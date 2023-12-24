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Оккупанты используют химическое оружие на левобережье Херсонщины - ISW

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 07:35  •  10036 просмотра

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российские войска используют химическое оружие в Херсоне, применив гранаты К-51 против украинских сил, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия.

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота россии подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских войск в Крынках на левом берегу Херсонской области, чтобы выбить украинские силы с их позиций. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Анализ военных экспертов показывает, 22 декабря в своем Telegram-канале 810-я отдельная бригада морской пехоты рф заявила о "радикальном изменении тактики", которую бригада применяет против украинских войск в Крынках.

В сообщении утверждалось, что подразделения морской пехотной бригады применяют новую тактику "сброс гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выбить украинские силы с их позиций и подвергнуть их огонь из различного оружия.

Отмечается, что оккупанты опубликовали кадры, на которых, очевидно, видно такой сброс К-51 на украинскую позицию, предположительно в Крынках.

Аэрозольные гранаты K-51 наполняются раздражающим газом CS, разновидностью слезоточивого газа, который используется для борьбы с массовыми беспорядками. Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA как метода ведения войны, и россия является государством-участником Конвенции с 1997 года,

- добавляют аналитики.

Напомним,

За прошедшие сутки за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексам противника.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Окупанти використовують хімічну зброю на лівобережжі Херсонщини - ISW
Occupants use chemical weapons on the left bank of Kherson region - ISW
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Оккупанты используют химическое оружие на левобережье Херсонщины - ISW

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