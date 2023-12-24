За сутки на Херсонщине в результате обстрелов погибли 4 человека, 9 - ранены
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 4 и были ранены 9 человек, в том числе ребенок, при этом было выпущено 425 снарядов по различным объектам.
За минувшие сутки российские войска совершили 88 обстрелов, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. По Херсону выпустили 71 снаряд. Погибли четыре человека, ранены - девять, среди них ребенок, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще девять - получили ранения, из них - один ребенок.
Из-за ночного обстрела Херсона погибли супруги24 декабрь 2023, 06:04 • 20383 просмотра
За сутки на Херсонщине в результате обстрелов погибли 4 человека, 9 - ранены
В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 4 и были ранены 9 человек, в том числе ребенок, при этом было выпущено 425 снарядов по различным объектам.
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