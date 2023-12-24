Из-за ночного обстрела Херсона погибли супруги

Этой ночью российская армия обстреляла центральную часть Херсона. Из-за попадания артиллерийского снаряда по жилому дому погибла семья. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА, Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена.

Также взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации.

У Центральном районе города во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

Семь человек пострадали из-за вечернего обстрела Херсона