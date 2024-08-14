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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте состоялось 153 боевых столкновения: враг потерял более 250 человек на Покровском направлении

На фронте состоялось 153 боевых столкновения: враг потерял более 250 человек на Покровском направлении

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 20:46  •  4045 просмотра

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На фронте состоялось 153 боевых столкновения. Наибольшая активность врага на Покровском направлении, где оккупанты потеряли более 250 военных, а также технику.

В течение суток, на фронте произошло 153 боестолкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками, напряженная ситуация складывается на Северском направлении. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в сводке об оперативной ситуации по состоянию на 22:00 14.08.2024, пишет УНН.

За текущие сутки произошло 153 боевых столкновения. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло пять ракетных ударов с применением пяти ракет, 42 авиаудара, сбросив при этом 47 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 565 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия,

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Сотницкого Казачка. В Волчанске еще продолжаются бои в двух локациях.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти оккупантов, уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, артиллерийскую систему, 30 БпЛА, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники, также были повреждены четыре артиллерийские системы и шесть автомобилей.

Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое подразделения Сил обороны отбили восемь наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского и Тернов. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 24 раза штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Семь боестолкновений еще продолжается.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Андреевки. Четыре атаки отбиты, продолжается бой.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 21 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Торецка и Северного, 18 боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в трех локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь, в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 55 раз. Наибольшую активность проявлял в районах Воздвиженки, Гродовки и Желанного. 40 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 250 военнослужащих убитыми и ранеными; танк, РСЗО, две боевых бронированных машины и семь автомобилей - уничтоженными. Также украинские защитники нанесли существенные повреждения двум артиллерийским системам, двум боевым бронированным машинам и трем автомобилям противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбивали пять вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Бой у Красногоровки продолжается. Ситуация контролируется.

На Времовском направлении за сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре вражеских атаки, еще две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении состоялось три безуспешные атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Генштаб подтвердил удары по четырем военным аэродромам в рф14 августа 2024, 20:33 • 6983 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vuhledarУгледар
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
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