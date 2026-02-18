На фронте произошло более 200 боевых столкновений, враг запустил 3191 дрон-камикадзе - Генштаб

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 10665 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 23077 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 18062 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 28521 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 22106 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 17566 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 21734 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24512 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17616 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18498 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
82%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 16632 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 13920 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 20327 просмотра
В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"Photo16:34 • 5804 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 10364 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 10433 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 23077 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 20454 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 28521 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 58976 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Роберт Фицо
Александр Кубраков
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo19:06 • 2010 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 13994 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 16706 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 22627 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 35082 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Дипломатка

На фронте произошло более 200 боевых столкновений, враг запустил 3191 дрон-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 10 просмотра

За сутки на фронте произошло 201 боевое столкновение. Враг применил 3191 дрон-камикадзе и совершил 2076 обстрелов.

На фронте произошло более 200 боевых столкновений, враг запустил 3191 дрон-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронтах произошло 201 боевое столкновение. Враг применил 3191 дрон-камикадзе и совершил 2076 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар, сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3191 дрон-камикадзе и совершил 2076 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре раза — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Вильча и Фиголевка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов в районах Твердохлебово, Редкодуба, Дробышево, Ставков и Заречного. Активных штурмовых действий противник пока не проводит.

На Славянском направлении противник 5 раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закитного, Резниковки и Платоновки. Одно из штурмовых действий еще продолжается.

На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал в сторону Бондарного, Федоровки и Часового Яра. Одно боестолкновение продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русиного Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки и Новопавловки. В настоящее время активных штурмовых действий противник не проводит.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Затишок, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и Белицкое. Три попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 47 оккупантов и 11 ранено; уничтожено и повреждено 5 единиц автомобильной техники; уничтожено или подавлено 63 БпЛА различных типов. Поражено 5 укрытий оккупантов.

На Александровском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья и Сосновки. Всего совершили 9 попыток атаковать, 2 из которых еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 48 атак оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы. Три атаки еще продолжаются.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, враг 4 раза атаковал в сторону Малой Токмачки, Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: российские недосчитались 740 солдат и 1851 БПЛА за сутки18.02.26, 07:44 • 4622 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Война в Украине
Столкновения
Украина