На фронте произошло более 200 боевых столкновений, враг запустил 3191 дрон-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронтах произошло 201 боевое столкновение. Враг применил 3191 дрон-камикадзе и совершил 2076 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар, сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3191 дрон-камикадзе и совершил 2076 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре раза — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Вильча и Фиголевка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов в районах Твердохлебово, Редкодуба, Дробышево, Ставков и Заречного. Активных штурмовых действий противник пока не проводит.

На Славянском направлении противник 5 раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закитного, Резниковки и Платоновки. Одно из штурмовых действий еще продолжается.

На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал в сторону Бондарного, Федоровки и Часового Яра. Одно боестолкновение продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русиного Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки и Новопавловки. В настоящее время активных штурмовых действий противник не проводит.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Затишок, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и Белицкое. Три попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 47 оккупантов и 11 ранено; уничтожено и повреждено 5 единиц автомобильной техники; уничтожено или подавлено 63 БпЛА различных типов. Поражено 5 укрытий оккупантов.

На Александровском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья и Сосновки. Всего совершили 9 попыток атаковать, 2 из которых еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 48 атак оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы. Три атаки еще продолжаются.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, враг 4 раза атаковал в сторону Малой Токмачки, Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: российские недосчитались 740 солдат и 1851 БПЛА за сутки