На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронти відбулося 201 бойове зіткнення. Ворог застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири рази — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вільча та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак окупантів у районах Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Активних штурмових дій противник наразі не проводить.

На Слов’янському напрямку противник 5 разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного, Різниківки та Платонівки. Одна з штурмових дій іще триває.

На Краматорському напрямку ворог 8 разів атакував у бік Бондарного, Федорівки та Часового Яру. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та Новопавлівки. На цей час активних штурмових дій противник не проводить.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Білицьке. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 47 окупантів та 11 поранено; знищено та пошкоджено 5 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 63 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів.

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя та Соснівки. Загалом здійснили 9 спроб атакувати, 2 з яких іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 48 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Три атаки іще тривають.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог 4 рази атакував у бік Малої Токмачки, Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: російські недорахувалися 740 солдатів та 1851 БпЛА за добу