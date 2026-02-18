На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе - Генштаб

$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 10673 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 23119 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 18135 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 28625 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 22159 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 17606 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 21766 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24523 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17623 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18501 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Популярнi новини
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 16729 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 14015 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 20510 перегляди
В Україні стартував рух "Чесна мобілізація": він викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів"Photo16:34 • 5900 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 10454 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 10459 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 23119 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 20514 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 28625 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 59016 перегляди
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo19:06 • 2018 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 14020 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 16733 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 22639 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 35092 перегляди
На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 22 перегляди

За добу на фронті відбулося 201 бойове зіткнення. Ворог застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів.

На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронти відбулося 201 бойове зіткнення. Ворог застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири рази — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вільча та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак окупантів у районах Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Активних штурмових дій противник наразі не проводить.

На Слов’янському напрямку противник 5 разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного, Різниківки та Платонівки. Одна з штурмових дій іще триває.

На Краматорському напрямку ворог 8 разів атакував у бік Бондарного, Федорівки та Часового Яру. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та Новопавлівки. На цей час активних штурмових дій противник не проводить.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Білицьке. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 47 окупантів та 11 поранено; знищено та пошкоджено 5 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 63 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів.

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя та Соснівки. Загалом здійснили 9 спроб атакувати, 2 з яких іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 48 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Три атаки іще тривають.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог 4 рази атакував у бік Малої Токмачки, Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: російські недорахувалися 740 солдатів та 1851 БпЛА за добу18.02.26, 07:44 • 4622 перегляди

Антоніна Туманова

