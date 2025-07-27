На фронте произошло 89 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
27 июля на российско-украинском фронте произошло 89 боевых столкновений, из которых 28 атак отбито на Покровском направлении, где один бой еще продолжается. Враг также нанес авиационные удары и обстрелы по приграничным населенным пунктам.
С начала суток воскресенья, 27 июля, на российско-украинском фронте произошло 89 боевых столкновений. Силы обороны отбили 28 вражеских атак на Покровском направлении, еще один бой продолжается. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 27.07.2025, пишет УНН.
Захватчики наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Янжуловка Черниговской области; Кучеровка, Славгород, Угроиды, Хлебороб, Ревякино Сумской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб и совершил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районе Богуславки.
На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах Грековки и в направлениях Григоровки и Шандриголового.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Серебрянки, еще два боестолкновения вблизи Верхнекаменского и Григоровки продолжаются.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Ступочек.
На Торецком направлении противник десять раз атаковал позиции наших войск в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоекономичное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино и в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор
На Новопавловском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населенного пункта Темировка. Три из четырех наступательных действий врага отбиты, одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.
На Ореховском направлении захватчики активных действий не проводили.
На Приднепровском направлении враг совершил три попытки продвинуться в направлении Приднепровского. Кроме того, сбросил управляемые авиационные бомбы на населенный пункт Львово.
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