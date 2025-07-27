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На фронте произошло 89 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 838 просмотра

27 июля на российско-украинском фронте произошло 89 боевых столкновений, из которых 28 атак отбито на Покровском направлении, где один бой еще продолжается. Враг также нанес авиационные удары и обстрелы по приграничным населенным пунктам.

На фронте произошло 89 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток воскресенья, 27 июля, на российско-украинском фронте произошло 89 боевых столкновений. Силы обороны отбили 28 вражеских атак на Покровском направлении, еще один бой продолжается. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 27.07.2025, пишет УНН.

Захватчики наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Янжуловка Черниговской области; Кучеровка, Славгород, Угроиды, Хлебороб, Ревякино Сумской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб и совершил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районе Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах Грековки и в направлениях Григоровки и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Серебрянки, еще два боестолкновения вблизи Верхнекаменского и Григоровки продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Ступочек.

На Торецком направлении противник десять раз атаковал позиции наших войск в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоекономичное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино и в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор

- отметили в Генштабе.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населенного пункта Темировка. Три из четырех наступательных действий врага отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении захватчики активных действий не проводили.

На Приднепровском направлении враг совершил три попытки продвинуться в направлении Приднепровского. Кроме того, сбросил управляемые авиационные бомбы на населенный пункт Львово.

ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью27.07.25, 02:27 • 12682 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
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