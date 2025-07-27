На фронті відбулося 89 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

$41.770.00
49.100.00
ukenru
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
14:42 • 3116 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
Ексклюзив
10:16 • 18022 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 35431 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 36442 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 48365 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 52658 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 75341 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 191815 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 78226 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 70974 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.2м/с
60%
746мм
Популярнi новини
Північна Корея може направити більше військ до росії для війни в Україні: стали відомі можливі дати27 липня, 06:28 • 8148 перегляди
Спецпредставник Трампа прагне миру в Україні та на Близькому Сході: Віткофф озвучив умови27 липня, 07:29 • 13814 перегляди
"Моє мислення є інакшим": нардепка Мар'яна Безугла розкрила свій діагноз27 липня, 08:49 • 10169 перегляди
У кремлі назвалися прихильниками дипломатії й вигадали нову причину війни27 липня, 09:04 • 11955 перегляди
У Кривому Розі представник ТЦК побив літнього чоловіка: відкрито кримінальну справу12:23 • 6426 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 191817 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 125510 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 170545 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 142687 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 162509 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Грузія
Реклама
УНН Lite
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись14:42 • 3124 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 17916 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 20973 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 19787 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 20743 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

На фронті відбулося 89 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

27 липня на російсько-українському фронті відбулося 89 бойових зіткнень, з яких 28 атак відбито на Покровському напрямку, де один бій ще триває. Ворог також завдав авіаційних ударів та обстрілів по прикордонних населених пунктах.

На фронті відбулося 89 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби неділі, 27 липня, на російсько-українському фронті відбулось 89 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Покровському напрямку, ще один бій триває досі. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 27.07.2025, пише УНН.

Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Янжулівка Чернігівської області; Кучерівка, Славгород, Угроїди, Хлібороб, Рев'якине Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників, ще два боєзіткнення тривають. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб та здійснив 163 обстріли, зокрема три – із  реактивних систем залпового вогню.

Чотири атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався просунутись на позиції українських підрозділів у районі Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах Греківки та в напрямках Григорівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Серебрянки, ще два боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського та Григорівки тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку противник десять разів атакував позиції наших військ у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине та в напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Одне боєзіткнення продовжується дотепер

- зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка. Три з чотирьох наступальних дій ворога відбито, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби боєзіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку загарбники активних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три спроби просунутись у напрямку Придніпровського. Крім того, скинув керовані авіаційні бомби на населений пункт Львове.

ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени27.07.25, 02:27 • 12696 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9