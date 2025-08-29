На фронте произошло 56 боестолкновений, большинство из них на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 1278 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 11046 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 13685 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 15764 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 32831 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 30696 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 46427 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 67373 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 64793 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 160244 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.7м/с
31%
750мм
Популярные новости
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 8834 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 10285 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 11476 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 7622 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 6696 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 7486 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 8426 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 11086 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 13725 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 46459 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Донецкая область
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 3204 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 145178 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 174721 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 176486 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 164540 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

На фронте произошло 56 боестолкновений, большинство из них на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 52 просмотра

По состоянию на 16:00 зафиксировано 56 боевых столкновений, большинство из которых приходится на Покровское и Лиманское направления. Враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов и наносит авиаудары.

На фронте произошло 56 боестолкновений, большинство из них на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 56. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Чернозем, Гремяч Черниговской области; Сытное, Толстодубово, Коренек, Белая Береза, Бояро-Лежачи, Заречное Сумской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кренидовка

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три управляемые авиабомбы, а также совершил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили четыре атаки на позиции наших войск в районе Глубокого и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался штурмовать позиции украинских подразделений в сторону Купянска, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Карповка, Колодези и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Григоровки и Переездного — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Васюковки.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Щербиновки, Торецка и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Катериновка, Русин Яр, Полтавка. Два из шести боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Зверовое, Котлино, Удачное и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районе населенного пункта Воскресенка и в сторону Филии, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Авиаудару подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении противник дважды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районах Нестерянки и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм. Авиация врага ударила в районах населенных пунктов Львово и Ольговка.

Сырский: с «коалицией желающих» обсудили военную составляющую гарантий безопасности, выработаны практические решения29.08.25, 16:23 • 1098 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Государственная граница Украины
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Купянск