На фронте произошло 56 боестолкновений, большинство из них на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 56. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Чернозем, Гремяч Черниговской области; Сытное, Толстодубово, Коренек, Белая Береза, Бояро-Лежачи, Заречное Сумской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кренидовка - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три управляемые авиабомбы, а также совершил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили четыре атаки на позиции наших войск в районе Глубокого и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался штурмовать позиции украинских подразделений в сторону Купянска, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Карповка, Колодези и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Григоровки и Переездного — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Васюковки.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Щербиновки, Торецка и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Катериновка, Русин Яр, Полтавка. Два из шести боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Зверовое, Котлино, Удачное и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районе населенного пункта Воскресенка и в сторону Филии, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Авиаудару подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении противник дважды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районах Нестерянки и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм. Авиация врага ударила в районах населенных пунктов Львово и Ольговка.

