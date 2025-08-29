Сырский: с «коалицией желающих» обсудили военную составляющую гарантий безопасности, выработаны практические решения
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Сырский обсудил с главнокомандующими стран-участниц «Коалиции желающих» механизмы военно-безопасных гарантий. Выработанные решения должны обеспечить справедливый и прочный мир для Украины и Европы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об участии в видеосовещании с главнокомандующими вооруженных сил стран-участниц "Коалиции желающих", где обсуждалось формирование конкретных решений для обеспечения устойчивого мира в Украине. Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
По словам Сырского, ключевой темой стала выработка четкого и скоординированного механизма военно-безопасного характера, который мог бы стать гарантиями будущих договоренностей на дипломатическом уровне. Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсуждали вклад и формы участия представителей коалиции в реализации международных гарантий безопасности.
Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсудили с партнерами вклад и формы участия представителей стран "Коалиции желающих" в будущем формате реализации международных гарантий безопасности для Украины
- сообщил Сырский.
Сырский подчеркнул, что наработанные практические решения, подкрепленные механизмами политико-дипломатической поддержки партнеров, способны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины и всей Европы. В то же время он отметил, что сильная украинская армия, обеспеченная современным вооружением и техникой, остается основой национальной безопасности.
