12:28 • 4248 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 6988 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 12914 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 30016 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 28642 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 43736 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 66327 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 62342 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 146053 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 71893 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Сырский: с «коалицией желающих» обсудили военную составляющую гарантий безопасности, выработаны практические решения

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Заместитель министра обороны Сырский обсудил с главнокомандующими стран-участниц «Коалиции желающих» механизмы военно-безопасных гарантий. Выработанные решения должны обеспечить справедливый и прочный мир для Украины и Европы.

Сырский: с «коалицией желающих» обсудили военную составляющую гарантий безопасности, выработаны практические решения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об участии в видеосовещании с главнокомандующими вооруженных сил стран-участниц "Коалиции желающих", где обсуждалось формирование конкретных решений для обеспечения устойчивого мира в Украине. Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам Сырского, ключевой темой стала выработка четкого и скоординированного механизма военно-безопасного характера, который мог бы стать гарантиями будущих договоренностей на дипломатическом уровне. Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсуждали вклад и формы участия представителей коалиции в реализации международных гарантий безопасности.

Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсудили с партнерами вклад и формы участия представителей стран "Коалиции желающих" в будущем формате реализации международных гарантий безопасности для Украины

- сообщил Сырский.

Сырский подчеркнул, что наработанные практические решения, подкрепленные механизмами политико-дипломатической поддержки партнеров, способны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины и всей Европы. В то же время он отметил, что сильная украинская армия, обеспеченная современным вооружением и техникой, остается основой национальной безопасности.

Степан Гафтко

Война в Украине
Александр Сырский
Европа
Украина