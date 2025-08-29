Сирський: з "коаліцією охочих" обговорили військову складову щодо гарантій безпеки, напрацьовано практичні рішення
Київ • УНН
Заступник міністра оборони Сирський обговорив з головнокомандувачами країн-учасниць "Коаліції охочих" механізми військово-безпекових гарантій. Напрацьовані рішення мають забезпечити справедливий та тривалий мир для України та Європи.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про участь у відеонараді з головнокомандувачами збройних сил країн–учасниць "Коаліції охочих", де обговорювали формування конкретних рішень для забезпечення стійкого миру в Україні. Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
За словами Сирського, ключовою темою стало вироблення чіткого та скоординованого механізму військово-безпекового характеру, який міг би стати гарантіями майбутніх домовленостей на дипломатичному рівні. Разом із начальником Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорювали внесок і форми участі представників коаліції у реалізації міжнародних безпекових гарантій.
Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами внесок та форми участі представників країн "Коаліції охочих" у майбутньому форматі реалізації міжнародних безпекових гарантій для України
- повідомив Сирський.
Сирський підкреслив, що напрацьовані практичні рішення, підкріплені механізмами політико-дипломатичної підтримки партнерів, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи. Водночас він наголосив, що сильна українська армія, забезпечена сучасним озброєнням і технікою, залишається основою національної безпеки.
Сирський обговорив з головкомом Норвегії Крістофферсеном напружену ситуацію на сході України28.08.25, 22:22 • 3348 переглядiв