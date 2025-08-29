Сирський: з "коаліцією охочих" обговорили військову складову щодо гарантій безпеки, напрацьовано практичні рішення

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 4174 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 6880 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 12888 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 29990 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 28621 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 43710 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66314 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 62324 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 145913 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 71826 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
5м/с
24%
751мм
Популярнi новини
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 26495 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 21617 перегляди
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіянPhoto10:34 • 5104 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 6682 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 9040 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 2152 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 2534 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 4170 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 6876 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 43709 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Урсула фон дер Ляєн
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 1022 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 140201 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 169956 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 171851 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 160485 перегляди
Актуальне
Мі-8
Facebook
The Times
Starlink
Fox News

Сирський: з "коаліцією охочих" обговорили військову складову щодо гарантій безпеки, напрацьовано практичні рішення

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Заступник міністра оборони Сирський обговорив з головнокомандувачами країн-учасниць "Коаліції охочих" механізми військово-безпекових гарантій. Напрацьовані рішення мають забезпечити справедливий та тривалий мир для України та Європи.

Сирський: з "коаліцією охочих" обговорили військову складову щодо гарантій безпеки, напрацьовано практичні рішення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про участь у відеонараді з головнокомандувачами збройних сил країн–учасниць "Коаліції охочих", де обговорювали формування конкретних рішень для забезпечення стійкого миру в Україні. Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами Сирського, ключовою темою стало вироблення чіткого та скоординованого механізму військово-безпекового характеру, який міг би стати гарантіями майбутніх домовленостей на дипломатичному рівні. Разом із начальником Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорювали внесок і форми участі представників коаліції у реалізації міжнародних безпекових гарантій.

Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами внесок та форми участі представників країн "Коаліції охочих" у майбутньому форматі реалізації міжнародних безпекових гарантій для України

- повідомив Сирський.

Сирський підкреслив, що напрацьовані практичні рішення, підкріплені механізмами політико-дипломатичної підтримки партнерів, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи. Водночас він наголосив, що сильна українська армія, забезпечена сучасним озброєнням і технікою, залишається основою національної безпеки.

Сирський обговорив з головкомом Норвегії Крістофферсеном напружену ситуацію на сході України28.08.25, 22:22 • 3348 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Олександр Сирський
Європа
Україна