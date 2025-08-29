На фронті відбулось 56 боєзіткнень, більшість з них на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 1314 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 11109 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 13749 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 15788 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 32855 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 30714 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 46477 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 67379 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 64798 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160250 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.7м/с
31%
750мм
Популярнi новини
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіянPhoto10:34 • 8834 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 10285 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 11476 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 7622 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 6696 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 7514 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 8458 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 11109 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 13749 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 46477 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 3228 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 145186 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 174729 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 176495 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 164545 перегляди
Актуальне
Мі-8
Facebook
The Times
Starlink
Fox News

На фронті відбулось 56 боєзіткнень, більшість з них на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Станом на 16:00 зафіксовано 56 бойових зіткнень, більшість з яких припадає на Покровський та Лиманський напрямки. Ворог продовжує обстріли прикордонних населених пунктів та завдає авіаударів.

На фронті відбулось 56 боєзіткнень, більшість з них на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 56. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Чорнозем, Грем’яч Чернігівської області; Ситне, Товстодубове, Кореньок, Біла Береза, Бояро-Лежачі, Зарічне Сумської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кренидівка

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані авіабомби, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири атаки на позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів у бік Куп’янська, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Наразі продовжуються сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Васюківки.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Торецька та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка. Два з шести боєзіткнень продовжуються.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. Бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Воскресенка та у бік Філії, Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Авіаудару зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі без успіху намагався прорвати оборону наших захисників в районах Нестерянки та Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила в районах населених пунктів Львове та Ольгівка.

Сирський: з "коаліцією охочих" обговорили військову складову щодо гарантій безпеки, напрацьовано практичні рішення29.08.25, 16:23 • 1098 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Державний кордон України
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Куп'янськ