31 мая, 11:09
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
30 мая, 15:10
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
На фронте произошло 229 боестолкновений, 40 из которых враг совершил на Покровском направлении — Генштаб

Киев • УНН

 • 544 просмотра

За сутки зафиксировано 229 боевых столкновений, из которых 40 атак пришлось на Покровское направление. Оккупанты применили более 4400 дронов и 174 авиабомбы.

С начала суток на фронте произошло 229 боевых столкновений. 40 из них враг совершил на Покровском направлении. Оперативную информацию по состоянию на 22:00 31.05.2026 по отпору российскому вторжению обнародовал Генштаб ВСУ, пишет УНН.

За сегодня противник нанес 58 авиационных ударов, сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме того, для поражения наших позиций и мирных населенных пунктов захватчики задействовали 4452 дрона-камикадзе и совершили 2213 обстрелов

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях в течение дня произошло восемь боевых столкновений. Противник совершил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — с применением реактивных систем залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты десять раз штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Лимана, Ветеринарного, Колодезного и Старицы.

На Купянском направлении захватчики трижды шли в атаку, пытаясь потеснить наши подразделения в районах Шийковки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили семь попыток врага продвинуться недалеко от Копанок, Новониколаевки, Дибровы, Ставков, Дробышево, Лимана и Озерного. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны сорвали четыре попытки продвижения противника в районах Кривой Луки, Калеников, Никифоровки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении наступательных действий со стороны оккупационных войск не зафиксировано.

На Константиновском направлении украинские защитники отразили десять вражеских штурмов вблизи Константиновки, Иванополья, Русинового Яра, Николаевки, Плещеевки и Степановки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении враг провел 40 атак, пытаясь прорваться в районах Вольного, Дорожного, Белицкого, Родинского, Александровки, Гришино, Шевченко, Молодецкого, Новопавловки, Новоалександровки, Сергиевки, Котлино и Удачного.

По предварительным подсчетам, на этом направлении ликвидировано 38 оккупантов, еще 17 — ранены. Уничтожена одна реактивная система залпового огня, одна единица автомобильной и пять единиц специальной техники. Также повреждены три автомобиля, одна пушка и один пункт управления беспилотниками. Кроме того, уничтожено или подавлено 183 вражеских беспилотника различных типов

- отметили в Генштабе.

На Александровском направлении оккупанты один раз пытались улучшить тактическое положение в районе Вербового.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 29 атак в районах Железнодорожного, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Чаривного, Верхней Терсы, Рыбного и Варваровки.

На Ореховском направлении враг десять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска. Два боевых столкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении украинские защитники остановили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.

Ольга Розгон

