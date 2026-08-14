На фронте произошло 222 боевых столкновения, больше всего штурмов зафиксировано на трех направлениях — Генштаб

За прошедшие сутки российские войска осуществили 222 атаки на позиции Сил обороны Украины. Наиболее интенсивные штурмы продолжались на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 237 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 027 дронов-камикадзе и осуществили 3011 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Уланово, Винторовка, Ястребщина и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Великая Чернетчина и Товстодубово Сумской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слободжанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слободжанском направлении украинские подразделения отбили 15 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлениях Хатнего и Колодязного.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Загрызового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в районе Заречного, а также в направлениях Новоселовки, Шийковки и Дробышевого.

На Славянском направлении противник осуществил 17 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иллиновки и Иванополья, а также в направлениях Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 атак. Враг проявлял активность в районах Родинского и Сергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Нового Донбасса, Анновки, Шевченко, Новогришино, Васильевки, Мирного, Удачного и Муравки.

На Александровском направлении захватчики осуществили семь атак в направлениях населенных пунктов Калиновское, Вороное, Терновое и Березовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Даниловки и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

российские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи солдат и 1676 БпЛА