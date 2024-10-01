На фронте произошло 159 боевых столкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло состоялось состоялось 159 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 30.09.2024, передает УНН.

За сегодня противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара с применением шести ракет, 58 авиационных ударов (задействовал, в частности 98 КАБ), использовал для поражения 635 дронов-камикадзе. Осуществил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг шестнадцать раз атаковал неподалеку Бугруватки, Старицы, Тихого и Волчанска. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг в течение дня 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого. В настоящее время продолжаются семь боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 24 раза в районах Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор продолжается четыре боестолкновения, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг три раза в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в три боевых столкновения. Все атаки вблизи Часового Яра захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 17 атак противника вблизи Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки. Двенадцать атак отбито, еще пять продолжаются. Ситуация контролируемая.

Враг 34 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лысовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка 31 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Новоторецкое и Николаевка.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 270 оккупантов, 120 из них - безвозвратно. Уничтожены три артсистемы и 11 единиц автомобильной техники оккупантов, пять боевых бронированных машин и два разведывательных беспилотника, также повреждены пять единиц автомобильной техники, три боевых бронированных машины и две артсистемы.

На Кураховском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. В настоящее время украинские воины отбили 17 атак, семь боестолкновений до сих пор продолжается.

На данном направлении противник также понес значительные потери - обезврежено более 100 оккупантов, 50 из которых - безвозвратно. Уничтожено четыре танка, восемь боевых бронированных машин, одну единицу автомобильной техники и два разведывательных беспилотника, кроме того одна единица автомобильной техники была повреждена.

На Времовском направлении наши войска отражали восемь атак противника, вблизи Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы - шесть атак отбито, еще две продолжаются.

На Ореховском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была осуществлена агрессором в течение дня.

На остальных направлениях существенных изменений не произошло.

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