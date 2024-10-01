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На фронті відбулося 159 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 159 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

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На фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Найактивніші бої на Покровському, Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках, ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, використав дрони-камікадзе.

На фронті відбулося відбулося 159 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22.00 30.09.2024, передає УНН

За сьогодні противник завдав по території України чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 98 КАБ), використав для ураження 635 дронів-камікадзе. Здійснив більш як 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог шістнадцять разів атакував неподалік Бугруватки, Стариці, Тихого та Вовчанська. Чотири бойових зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 23 рази намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. На даний час тривають сім боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 24 рази в районах Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог три рази в продовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в трьох бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Часового Яру захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 17 атак противника поблизу Торецьку, Залізного, Неліпівки та Щербинівки. Дванадцять атак відбито, ще п’ять тривають. Ситуація контрольована.

Ворог 34 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка 31 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки тривають в районах населених пунктів Новоторецьке та Миколаївка.

Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 270 окупантів, 120 з них - безповоротно. Знищено три артсистеми та 11 одиниць автомобільної техніки окупантів, п’ять бойових броньованих машин та два розвідувальні безпілотники, також пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три бойових броньованих машини та дві артсистеми.

На Курахівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 17 атак, сім боєзіткнень досі триває.

На даному напрямку противник також зазнав значних втрат – знешкоджено понад 100 окупантів, 50 з яких – безповоротно. Знищено чотири танки, вісім бойових броньованих машин, одну одиницю автомобільної техніки та два розвідувальні безпілотники, крім того одну одиницю автомобільної техніки було пошкоджено.

На Времівському напрямку наші війська відбивали вісім атак противника, поблизу Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви – шість атак відбито, ще дві триває.

На Оріхівському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Одну невдалу спробу штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.

На решті напрямках суттєвих змін не відбулося.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.

Окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку - Волошин 30.09.24, 18:58 • 16958 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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