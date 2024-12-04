На фронте произошло 156 боестолкновений, самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

С начала суток 4 декабря на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 04.12.2024, передает УНН.

За текущие сутки противник нанес по территории Украины 25 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ, использовал для поражения 654 дрона-камикадзе. Осуществил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, - говорится в сообщении.



На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Волчанска и Глубокого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подверглось Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Першотравневого, Зеленого Гая и Лозовой. Все атаки противника отражены Силами обороны. Также авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Двуречной, а Лозовую и Петропавловку атаковали НАРами.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Наши воины остановили 11 попыток врага продвинуться вперед. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Торецком направлении противник четыре раза проводил наступательные действия на позиции наших войск в районе Торецка. Две атаки уже отбиты украинскими воинами, другие - продолжаются. Авиаударам КАБами подверглась Константиновка.

С начала суток враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Наши подразделения отбили тридцать шесть атак, остальные бои продолжаются.

По имеющейся в настоящее время информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют более 300 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, также, три пушки, одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники были повреждены.

На Кураховском направлении враг 38 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где украинские защитники отбили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Улаклы.

На Времовском направлении наши войска отбили десять атак противника вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций - в течение суток им было осуществлено два неудачных штурма.

На Курщине украинские защитники отбили 16 вражеских атак, еще в шести локациях бои продолжаются, - добавили в Генштабе.



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