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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 118 боевых столкновений, враг продолжает больше всего давить на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 118 боевых столкновений, враг продолжает больше всего давить на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

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За сутки произошло 118 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 27 атак. Враг нанес 2 ракетных и 38 авиаударов, использовал 691 дрон-камикадзе.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 118 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22.00 02.01.2025, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 38 авиаударов, применив две ракеты и 65 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 691 дрон-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. За сегодня на данном направлении украинские защитники обезвредили 37 оккупантов, уничтожили 32 БпЛА, место хранения боеприпасов и средство связи, также повредили артсистему и три единицы автомобильной техники.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районах Западного, Двуречной и Кругляковки. Украинские защитники отбили одну атаку, еще две - пока продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время идет четыре боя.

На Северском направлении в течение дня враг совершил одну попытку наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Успеха не имел.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боевых столкновений вблизи Часового Яра и Ступочек, четыре атаки успешно отбили наши защитники, продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк и Щербиновка. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинскими воинами было обезврежено 259 оккупантов, 113 из них - безвозвратно. Также уничтожены БМП, два автомобиля, антенна управления БпЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл, также повреждены две единицы автомобильного транспорта противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 22 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Славянка, Петропавловка, Шевченко, Дачное и Курахово, пять боев продолжаются.

На Времовском направлении захватчики осуществили 20 наступательных действий неподалеку Янтарного, Времовки, Большой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды безрезультатно атаковал позиции наших войск.

В курской области украинские защитники отбили семь вражеских атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор,

- добавили в Генштабе.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удачный удар: в СНБО заявили о значительных потерях у 810-й бригады рф2 янв. 2025, 13:13 • 21031 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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