На фронте произошло 103 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно
Киев • УНН
За сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения, враг активен на Славянском, Покровском и Александровском направлениях. Украинские защитники остановили атаки врага и имеют частичный успех на отдельных участках.
Всего с начала суток на фронте произошло 103 боевых столкновения. Враг активно действует на Славянском, Покровском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Горки, Кучеровка, Василевка, Шалыгино Сумской области; Заречье, Сергеевское Черниговской области.
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 87 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня. На отдельных участках наши защитники имели частичный успех, продвинувшись вперед и закрепившись.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор совершил четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Наши защитники успешно уничтожают противника, продолжая контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении наши воины остановили семь наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Враг несет потери.
Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении в настоящее время произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении противник совершил одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Антоновского моста.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.
