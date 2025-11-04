На фронте произошло 103 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

ukenru
15:06 • 3342 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 12364 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 14904 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 13077 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 14470 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 13958 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20414 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43754 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24202 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81175 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче4 ноября, 06:25 • 11152 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39381 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 30823 просмотра
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардепPhoto10:24 • 8910 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 15048 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 12364 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 9040 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 14904 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43754 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39504 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Антониу Гутерриш
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Покровск
Румыния
Реклама
УНН Lite
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 15152 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 30916 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 28600 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 32770 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 42311 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Audi Q5
Фильм

На фронте произошло 103 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

Киев • УНН

 • 582 просмотра

За сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения, враг активен на Славянском, Покровском и Александровском направлениях. Украинские защитники остановили атаки врага и имеют частичный успех на отдельных участках.

На фронте произошло 103 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

Всего с начала суток на фронте произошло 103 боевых столкновения. Враг активно действует на Славянском, Покровском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Горки, Кучеровка, Василевка, Шалыгино Сумской области; Заречье, Сергеевское Черниговской области.

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 87 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня. На отдельных участках наши защитники имели частичный успех, продвинувшись вперед и закрепившись.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор совершил четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Наши защитники успешно уничтожают противника, продолжая контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении наши воины остановили семь наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Враг несет потери.

Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении в настоящее время произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении противник совершил одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

163 боя на фронте: горячее всего на трех направлениях - карта от Генштаба04.11.25, 08:15 • 2026 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Черниговская область
Купянск