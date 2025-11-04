На фронте произошло 103 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

Всего с начала суток на фронте произошло 103 боевых столкновения. Враг активно действует на Славянском, Покровском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Горки, Кучеровка, Василевка, Шалыгино Сумской области; Заречье, Сергеевское Черниговской области. - говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 87 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня. На отдельных участках наши защитники имели частичный успех, продвинувшись вперед и закрепившись.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор совершил четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Наши защитники успешно уничтожают противника, продолжая контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении наши воины остановили семь наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Враг несет потери.

Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении в настоящее время произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении противник совершил одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

