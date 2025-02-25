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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте 62 боя с начала суток: горячее всего - на Покровском направлении и курщине

На фронте 62 боя с начала суток: горячее всего - на Покровском направлении и курщине

Киев  •  УНН

 • 8847 просмотра

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На фронте произошло 62 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 14 атак. Оккупанты активно применяют авиацию и артиллерию, особенно на Курском направлении.

62 боя произошло на фронте с начала текущих суток, большинство - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 25 февраля, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 62. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают управляемые авиабомбы, и осуществлять наземные атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с рф. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Угроиды, Вольное, Поповка, Александровка, Белая Береза, Издецкое Сумской области; Горск Черниговской области.

Ситуация по направлениям

Четыре штурмовые действия захватчиков состоялись в сторону Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Золочев, Уды и Емцы, неуправляемыми авиаракетами нанесла удар по Волчанским Хуторам.

Враг четыре раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении.

На Лиманском направлении агрессор атакует в районах населенных пунктов Надежда, Новолюбовка, Зеленая Долина и Ямполовка. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается пять боестолкновений, одно из которых продолжается.

Шесть атак противника отбили наши защитники в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского на Сиверском направлении, один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Проминь, Тарасовка, Надиевка, Преображенка и Андреевка, три боестолкновения продолжаются. Ударам КАБами подверглись Лисовка и Покровск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще две - продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, еще одну атаку врага украинские подразделения уже отбили. Противник пытается продвинуться в районах Малых Щербаков и Каменского.

Завершился один неудачный штурм россиян на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.

"Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, три - до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил девять управляемых авиабомб и совершил 294 артиллерийских обстрела", - говорится в сводке.

98 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба25.02.25, 08:19 • 23806 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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