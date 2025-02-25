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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120603 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181635 перегляди

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15 березня, 13:08 • 137927 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116907 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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На фронті 62 бої з початку доби: найгарячіше - на Покровському напрямку та курщині

На фронті 62 бої з початку доби: найгарячіше - на Покровському напрямку та курщині

Київ • УНН

 • 23388 перегляди

На фронті відбулося 62 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 14 атак. Окупанти активно застосовують авіацію та артилерію, особливо на Курському напрямку.

62 бої сталося на фронті з початку поточної доби, більшість - на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 25 лютого, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 62. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають керовані авіабомби, та здійснювати наземні атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони

- повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з рф. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Угроїди, Вільне, Попівка, Олександрівка, Біла Береза, Їздецьке Сумської області; Гірськ Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

Чотири штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула керовані авіабомби на Золочів, Уди та Ємці, некерованими авіаракетами завдала удару по Вовчанським Хуторам.

Ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку агресор атакує в районах населених пунктів Надія, Новолюбівка, Зелена Долина та Ямполівка. Усього з початку доби на цьому напрямку нараховується п’ять боєзіткнень, одне з яких триває.

Шість атак противника відбили наші захисники в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку, один бій досі триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував позиції наших військ в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Надіївка, Преображенка та Андріївка, три боєзіткнення продовжуються. Ударів КАБами зазнали Лисівка та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще дві - тривають досі.

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, ще одну атаку ворога українські підрозділи вже відбили. Противник намагається просунутись в районах Малих Щербаків та Кам’янського.

Завершився один невдалий штурм росіян на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

"Десять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, три - досі тривають. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб та здійснив 294 артилерійських обстріли", - ідеться у зведенні.

98 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу25.02.25, 08:19 • 28395 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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