В Ивано-Франковской области нетрезвый водитель автобуса ездил без документов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Коломые правоохранители обнаружили водителя автобуса, который вышел на работу нетрезвым, к тому же, не имел с собой соответствующего удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.
Как отмечается, группа реагирования патрульной полиции Коломыи подошла к водителю городского автобуса, который припарковался с нарушениями - в 10 метрах от пешеходного перехода. На замечание 55-летний водитель отреагировал и уехал. Когда подошел к служебному автомобилю правоохранителей, чтобы получить постановление о нарушении, то патрульные заметили у водителя признаки опьянения. Более того, он не имел при себе водительского удостоверения.
Алкотестер Драгер показал 1,01 промилле, впрочем мужчина сказал, что употреблял лекарственные препараты и, возможно, они показывают содержание алкоголя.
Водитель автобуса находился без пассажиров. Пояснил, что у него поломалось транспортное средство, поэтому остановился на автостанции, чтобы исправить неисправности.
На мужчину составлен протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, а также вынесено постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) КоАП.
Напомним, в Кропивницком обстреляли автобус.