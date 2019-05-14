У Кропивницькому обстріляли автобус
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 травня. УНН. У Кропивницькому вчергове пошкодили лобове скло комунального автобуса. Про це УНН повідомили в міській раді Кропивницького.
“У КП „Елетротранс“ не виключають, що у „лобовуху“ МАЗа стріляли зі зброї на території селища Нового. Вхідний отвір — приблизно навпроти голови водія. Це вже друга спроба наразі невідомих стрілків поцілити у новий транспорт”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів вздовж лінії розмежування. Підступні дії російсько-окупаційних військ несуть смертельну небезпеку мирному населенню.