В Кропивницком обстреляли автобус
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 мая. УНН. В Кропивницком в очередной раз повредили лобовое стекло коммунального автобуса. Об этом УНН сообщили в городском совете Кропивницкого.
"В КП "Елетротранс" не исключают, что в "лобовуху" МАЗа стреляли из оружия на территории поселка Нового. Входное отверстие - примерно напротив головы водителя. Это уже вторая попытка пока неизвестных стрелков попасть в новый транспорт", - говорится в сообщении.
Напомним, украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения. Коварные действия российско-оккупационных войск несут смертельную опасность мирному населению.