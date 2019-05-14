На Франківщині нетверезий водій автобусу їздив без документів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Коломиї правоохоронці виявили водія автобусу, який вийшов на роботу нетверезим, до того ж, не мав з собою відповідного посвідчення. Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, передає УНН.
Як зазначається, група реагування патрульної поліції Коломиї підійшла до водія міського автобуса, який припаркувався з порушеннями – за десять метрів до пішохідного переходу. На зауваження 55-річний водій відреагував і від’їхав. Коли підійшов до службового автомобіля правоохоронців, щоб отримати постанову щодо порушення, то патрульні помітили у керманича ознаки сп’яніння. Більше того, водій не мав при собі посвідчення водія.
Алкотестер Драгер показав 1,01 проміле, втім чоловік сказав, що вживав лікарські препарати і, можливо, вони показують вміст алкоголю.
Водій автобуса перебував без пасажирів. Пояснив, що у нього поламався транспортний засіб, тому зупинився на автостанції, щоб виправити несправності.
На керманича складено протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП, а також винесено постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП.
Нагадаємо, у Кропивницькому обстріляли автобус.