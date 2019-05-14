На Франківщині нетверезий водій автобусу їздив без документів

КИЇВ. 14 травня. УНН. У Коломиї правоохоронці виявили водія автобусу, який вийшов на роботу нетверезим, до того ж, не мав з собою відповідного посвідчення. Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, передає УНН.