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На фоне блокады на границе с Польшей 800 грузовиков, еще тысяча - в разблокированных "Шегинях"

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 07:49  •  4850 просмотра

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800 грузовиков задерживаются на польско-украинской границе из-за блокады трех пунктов пропуска, еще тысяча - в разблокированных "Шегинях"

В очередях на территории Польши в сторону Украины по состоянию на утро на фоне блокады трех пунктов пропуска польскими перевозчиками находится около 800 грузовиков. Еще тысяча - в разблокированном ПП "Шегини". Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Блокировка продолжается. Это три направления: "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец". "Шегини" был разблокирован на днях. Конечно, мы видим очередь напротив ПП "Шегини", потому что водители и перевозчики ищут себе маршруты, которыми могут пересечь границу", - сообщил Демченко.

Он отметил, что по состоянию на утро сегодня напротив ПП "Шегини" находилась тысяча грузовиков.

Около 800 транспортных средств напротив тех трех направлений, которые продолжают блокироваться

- сказал Демченко.

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют пункты пропуска на границе с Украиной для грузовиков. Сначала это касалось трех ПП, впоследствии блокаду расширяли на четыре ПП. К перевозчикам присоединялись и фермеры.

6 января польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
На тлі блокади на кордоні з Польщею 800 вантажівок, ще тисяча - у розблокованих "Шегинях"
Amid the blockade there are 800 trucks on the border with Poland, and another thousand in the unblocked Shehyni
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