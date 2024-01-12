На фоне блокады на границе с Польшей 800 грузовиков, еще тысяча - в разблокированных "Шегинях"

В очередях на территории Польши в сторону Украины по состоянию на утро на фоне блокады трех пунктов пропуска польскими перевозчиками находится около 800 грузовиков. Еще тысяча - в разблокированном ПП "Шегини". Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Блокировка продолжается. Это три направления: "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец". "Шегини" был разблокирован на днях. Конечно, мы видим очередь напротив ПП "Шегини", потому что водители и перевозчики ищут себе маршруты, которыми могут пересечь границу", - сообщил Демченко.

Он отметил, что по состоянию на утро сегодня напротив ПП "Шегини" находилась тысяча грузовиков.

Около 800 транспортных средств напротив тех трех направлений, которые продолжают блокироваться - сказал Демченко.

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют пункты пропуска на границе с Украиной для грузовиков. Сначала это касалось трех ПП, впоследствии блокаду расширяли на четыре ПП. К перевозчикам присоединялись и фермеры.

6 января польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".