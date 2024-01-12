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На тлі блокади на кордоні з Польщею 800 вантажівок, ще тисяча - у розблокованих "Шегинях"

На тлі блокади на кордоні з Польщею 800 вантажівок, ще тисяча - у розблокованих "Шегинях"

Київ • УНН

 • 28501 перегляди

800 вантажівок затримуються на польсько-українському кордоні через блокаду трьох пунктів пропуску, ще тисяча - у розблокованих "Шегинях"

У чергах на території Польщі в бік України станом на ранок на тлі блокади трьох пунктів пропуску польськими перевізниками перебуває близько 800 вантажівок. Ще тисяча - у розблокованому ПП "Шегині". Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Блокування продовжується. Це три напрямки: "Ягодин ", "Рава-Руська", "Краківець". "Шегині" був розблокований днями. Звісно, ми бачимо чергу навпроти ПП "Шегині", тому що водії та перевізники шукають собі маршрути, якими можуть перетнути кордон", - повідомив Демченко.

Він зазначив, що станом на ранок сьогодні навпроти ПП "Шегині" перебувала тисяча вантажівок.

Близько 800 транспортних засобів навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися

- сказав Демченко.

Доповнення

Польські перевізники з 6 листопада блокують пункти пропуску на кордоні з Україною для вантажівок. Спочатку це торкалося трьох ПП, згодом блокаду розширювали на чотири ПП. До перевізників приєднувалися і фермери.

6 січня польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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