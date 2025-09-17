На этой неделе Украина ожидает польскую делегацию для разработки решений в сфере общей безопасности - МИД

$41.180.06
48.660.16
ukenru
12:33 • 980 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 17942 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 28227 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 30476 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 88633 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 107940 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52037 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61348 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 99797 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31379 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
95%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 29779 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 47758 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 36245 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto17 сентября, 06:46 • 15666 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 34710 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 3388 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 34860 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 88626 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 107934 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 57716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 33747 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 39466 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 69059 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 66645 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 70988 просмотра
Актуальное
Financial Times
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

На этой неделе Украина ожидает польскую делегацию для разработки решений в сфере общей безопасности - МИД

Киев • УНН

 • 274 просмотра

На этой неделе в Украину прибудет польская делегация для обсуждения реальных решений в сфере общей безопасности, включая возможные учения. Визит носит не протокольный характер и направлен на выработку конкретных совместных действий.

На этой неделе Украина ожидает польскую делегацию для разработки решений в сфере общей безопасности - МИД

Представитель МИД Георгий Тихий подтвердил, что уже на этой неделе Украина ожидает визита польской делегации. По его словам, встреча носит не протокольный характер, а направлена на выработку реальных решений в сфере общей безопасности, включая возможные учения, пишет УНН.

Польский коллега Ростислав Сикорский анонсировал, что приедет польская делегация изучать наш опыт. По состоянию на сейчас есть дата визита этой делегации, есть уже детали, но поскольку мы обычно не анонсируем по вопросам безопасности визит, я не смогу вдаваться в детали, просто скажу, что действительно мы делегацию ожидаем на этой неделе

- сказал Тихий.

Он добавил, что делегация будет на высоком уровне. На вопрос, будет ли от этого визита какая-то практическая польза, представитель ответил, что именно на этом сейчас сосредоточена работа Украины и в частности МИД.

Я могу вам подтвердить, что Украина, в принципе, во время войны не ищет протокольных мероприятий, ради фотографии и протоколов. Любое мероприятие должно, должно завершаться реальными решениями. Поскольку сейчас речь идет об общей защите от угроз и… как бы более предметно, чем дроны, залетевшие в Польшу. Я думаю, что и эта встреча также приведет к вполне конкретным решениям.. совместные действия, возможно, совместные учения, еще какие-то совместные работы с союзниками

- добавил Тихий.

Напомним

В ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них нашли. Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Позже появилась информация, что польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Позже появилась информация, что польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что место проведения учений не является принципиальным. По его словам, украинские военные готовы проводить учения для партнеров как в Польше, так и на территории Украины.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Юрий Игнат
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Польша