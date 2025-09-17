На этой неделе Украина ожидает польскую делегацию для разработки решений в сфере общей безопасности - МИД

Представитель МИД Георгий Тихий подтвердил, что уже на этой неделе Украина ожидает визита польской делегации. По его словам, встреча носит не протокольный характер, а направлена на выработку реальных решений в сфере общей безопасности, включая возможные учения, пишет УНН.

Польский коллега Ростислав Сикорский анонсировал, что приедет польская делегация изучать наш опыт. По состоянию на сейчас есть дата визита этой делегации, есть уже детали, но поскольку мы обычно не анонсируем по вопросам безопасности визит, я не смогу вдаваться в детали, просто скажу, что действительно мы делегацию ожидаем на этой неделе - сказал Тихий.

Он добавил, что делегация будет на высоком уровне. На вопрос, будет ли от этого визита какая-то практическая польза, представитель ответил, что именно на этом сейчас сосредоточена работа Украины и в частности МИД.

Я могу вам подтвердить, что Украина, в принципе, во время войны не ищет протокольных мероприятий, ради фотографии и протоколов. Любое мероприятие должно, должно завершаться реальными решениями. Поскольку сейчас речь идет об общей защите от угроз и… как бы более предметно, чем дроны, залетевшие в Польшу. Я думаю, что и эта встреча также приведет к вполне конкретным решениям.. совместные действия, возможно, совместные учения, еще какие-то совместные работы с союзниками - добавил Тихий.

Напомним

В ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них нашли. Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Позже появилась информация, что польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что место проведения учений не является принципиальным. По его словам, украинские военные готовы проводить учения для партнеров как в Польше, так и на территории Украины.