Цього тижня Україна очікує польську делегацію для розробки рішень у сфері спільної безпеки - МЗС
Київ • УНН
Цього тижня до України прибуде польська делегація для обговорення реальних рішень у сфері спільної безпеки, включно з можливими навчаннями. Візит має не протокольний характер і спрямований на вироблення конкретних спільних дій.
Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що вже цього тижня Україна очікує на візит польської делегації. За його словами, зустріч має не протокольний характер, а спрямована на вироблення реальних рішень у сфері спільної безпеки, включно з можливими навчаннями, пише УНН.
Польський колега Ростислав Сикорський анонсував, що приїде польська делегація вивчати наш досвід. Станом на зараз є дата візиту цієї делегації, є вже деталі, але оскільки ми зазвичай не анонсуємо з питань безпеки візит, я не зможу вдаватися в деталі, просто скажу, що дійсно ми делегацію очікуємо цього тижня
Він додав, що делегація буде на високому рівні. На запитання, чи буде від цього візиту, якась практична користь, речник відповів, що саме на цьому зараз зосереджена робота України й зокрема МЗС.
Я можу вам підтвердити, що Україна, в принципі, під час війни не шукає протокольних заходів, задля фотографії й протоколів. Будь-який захід має, має завершуватися реальними рішеннями. Оскільки зараз йдеться про спільний захист від загроз і… якби більш предметно, ніж дрони, які залетіли в Польщу. Я думаю, що і ця зустріч також призведе до цілком конкретних рішень.. спільні дії, можливо, спільні навчання, ще якісь спільні роботи з союзниками
У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли. Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що місце проведення навчань не є принциповим. За його словами українські військові готові проводити навчання для партнерів, як у Польщі, так і на території України.