Цього тижня Україна очікує польську делегацію для розробки рішень у сфері спільної безпеки - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що вже цього тижня Україна очікує на візит польської делегації. За його словами, зустріч має не протокольний характер, а спрямована на вироблення реальних рішень у сфері спільної безпеки, включно з можливими навчаннями, пише УНН.

Польський колега Ростислав Сикорський анонсував, що приїде польська делегація вивчати наш досвід. Станом на зараз є дата візиту цієї делегації, є вже деталі, але оскільки ми зазвичай не анонсуємо з питань безпеки візит, я не зможу вдаватися в деталі, просто скажу, що дійсно ми делегацію очікуємо цього тижня - сказав Тихий.

Він додав, що делегація буде на високому рівні. На запитання, чи буде від цього візиту, якась практична користь, речник відповів, що саме на цьому зараз зосереджена робота України й зокрема МЗС.

Я можу вам підтвердити, що Україна, в принципі, під час війни не шукає протокольних заходів, задля фотографії й протоколів. Будь-який захід має, має завершуватися реальними рішеннями. Оскільки зараз йдеться про спільний захист від загроз і… якби більш предметно, ніж дрони, які залетіли в Польщу. Я думаю, що і ця зустріч також призведе до цілком конкретних рішень.. спільні дії, можливо, спільні навчання, ще якісь спільні роботи з союзниками - додав Тихий.

Нагадаємо

У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли. Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.

Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі. Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що місце проведення навчань не є принциповим. За його словами українські військові готові проводити навчання для партнерів, як у Польщі, так і на території України.