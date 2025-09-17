$41.180.06
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 17333 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 22009 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 27439 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 29725 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік
16 вересня, 16:50 • 87416 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 106961 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 51793 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 61227 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 99283 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Цього тижня Україна очікує польську делегацію для розробки рішень у сфері спільної безпеки - МЗС

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Цього тижня до України прибуде польська делегація для обговорення реальних рішень у сфері спільної безпеки, включно з можливими навчаннями. Візит має не протокольний характер і спрямований на вироблення конкретних спільних дій.

Цього тижня Україна очікує польську делегацію для розробки рішень у сфері спільної безпеки - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що вже цього тижня Україна очікує на візит польської делегації. За його словами, зустріч має не протокольний характер, а спрямована на вироблення реальних рішень у сфері спільної безпеки, включно з можливими навчаннями, пише УНН.

Польський колега Ростислав Сикорський анонсував, що приїде польська делегація вивчати наш досвід. Станом на зараз є дата візиту цієї делегації, є вже деталі, але оскільки ми зазвичай не анонсуємо з питань безпеки візит, я не зможу вдаватися в деталі, просто скажу, що дійсно ми делегацію очікуємо цього тижня

- сказав Тихий.

Він додав, що делегація буде на високому рівні. На запитання, чи буде від цього візиту, якась практична користь, речник відповів, що саме на цьому зараз зосереджена робота України й зокрема МЗС.

Я можу вам підтвердити, що Україна, в принципі, під час війни не шукає протокольних заходів, задля фотографії й протоколів. Будь-який захід має, має завершуватися реальними рішеннями. Оскільки зараз йдеться про спільний захист від загроз і… якби більш предметно, ніж дрони, які залетіли в Польщу. Я думаю, що і ця зустріч також призведе до цілком конкретних рішень.. спільні дії, можливо, спільні навчання, ще якісь спільні роботи з союзниками

-  додав Тихий.

Нагадаємо

У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли. Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.

Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі. Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що місце проведення навчань не є принциповим. За його словами українські військові готові проводити навчання для партнерів, як у Польщі, так і на території України.

Альона Уткіна

