На Этне зафиксировали новое извержение: появилось видео

Значительное эруптивное облако высотой не менее 5 километров нависло над самым высоким активным вулканом в Европе - Этной - на итальянском острове Сицилия, пишет УНН со ссылкой на Rai News.

Детали

По данным Национального института геофизики и вулканологии Этнейской обсерватории (INGV) в Катании в Италии, это было вызвано пирокластическим потоком, который, вероятно, вызвал обрушение материала с северного фланга юго-восточного кратера. Согласно предварительным наблюдениям, горячий материал не вышел за пределы Валле-дель-Леоне.

В то же время взрывная активность юго-восточного кратера изменилась на лавовый фонтан. Вулканический толчок достиг очень высоких значений.

Последний бюллетень для авиации, как указано, сигнализирует о "красной тревоге", самый высокий уровень, с "оранжевым" прогнозом.

На Пиано Веторе (Piano Vetore), популярном туристическом месте на вулкане Этна, по данным Ansa, сообщается о неравномерном выпадении мелкого пепла.

С сейсмической точки зрения, значения амплитуды подземных толчков в настоящее время высокие с тенденцией к росту. Расположение центра очагов подземных толчков приходится на район юго-восточного кратера на высоте около 2800 метров над уровнем моря.

Текущее извержение самого высокого активного вулкана в Европе пока, как указано, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.

Италия объявляет тревогу из-за активности вулкана Этна: фото