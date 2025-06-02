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На Етні зафіксували нове виверження: з'явилося відео

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

На італійській Етні сталося виверження з пірокластичним потоком. Гарячий матеріал не вийшов за межі Валле-дель-Леоне, а аеропорт Катанії працює у звичайному режимі.

На Етні зафіксували нове виверження: з'явилося відео
ansa.it

Значна еруптивна хмара, висотою щонайменше 5 кілометрів, нависла над найвищим активним вулканом в Європі - Етною - на італійському острові Сицилія, пише УНН з посиланням на Rai News.

Деталі

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Етнеанської обсерваторії (INGV) у Катанії в Італії, це було спричинено пірокластичним потоком, який, імовірно, спричинив обвалення матеріалу з північного флангу південно-східного кратера. Згідно з попередніми спостереженнями, гарячий матеріал не вийшов за межі Валле-дель-Леоне.

У той же час вибухова активність південно-східного кратера змінилася на лавовий фонтан. Вулканічний поштовх досяг дуже високих значень.

 Останній бюлетень для авіації, як вказано, сигналізує про "червону тривогу", найвищий рівень, з "помаранчевим" прогнозом.

На Піано Веторе (Piano Vetore), популярному туристичному місці на вулкані Етна, за даними Ansa, повідомляється про нерівномірне випадання дрібного попелу.

З сейсмічної точки зору, значення амплітуди підземних поштовхів наразі високі з тенденцією до зростання. Розташування центру осередків підземних поштовхів припадає на район південно-східного кратера на висоті близько 2800 метрів над рівнем моря.

Поточне виверження найвищого активного вулкана в Європі наразі, як вказано, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

Італія оголошує тривогу через активність вулкана Етна: фото04.07.24, 15:40 • 29345 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Сицилія
Італія
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