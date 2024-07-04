Италия объявляет тревогу из-за активности вулкана Этна: фото

Италия повысила до желтого уровень тревоги, в связи с активностью вулкана Этна, расположенного на южном острове Сицилия.

Пишет УНН со ссылкой на Etna Life и DW.

Детали

Выброс лавы и толчки вокруг вулкана Этна на Сицилии вызвали тревогу в Италии. Вместе с тем, на данный момент активность Этны остается не выше среднего уровня.

Желтый уровень введен в связи с фактом "выбросов лавы", фиксацией подземных толчков, а также риском того, что ситуация может быстро перейти к "более энергичной".

Дополнение

К активизации Этны добавляется активность вулкана Стромболи, расположенного на острове в Тирренском море на юге Италии, который вчера зарегистрировал облако пепла с взрывами и выбросами магмы.

Справочно

Стромболи, давший название типу очень взрывного извержения, расположен на архипелаге Эолийских островов, недалеко от Сицилии.

Здесь традиционно фиксируют подобные извержения, ставшие туристической достопримечательностью на острове.

В свою очередь, эпизоды извержений Этны типичны для ее деятельности и покрывают пеплом окружающие города.

С 1977 года по настоящее время их было сотни, включая исключительную последовательность из 66 толчков в период с января по август 2000 года и около 50 в период с 2011 по 2013 год.

Напомним

УНН ранее сообщал, что на полуострове Рейкьянес недалеко от города Гриндавик в мае 2024 года началось извержение вулкана: власти эвакуировали горожан и отдыхающих с геотермального курорта "Голубая лагуна".