В Исландии началось новое извержение вулкана

В среду, 29 мая, на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. В частности, выбросы магмы начались вблизи города Гриндавик. Об этом пишет со ссылкой на Iceland Review.

Детали

Отмечается, что в связи с повышенной сейсмической активностью власти эвакуировали местных из городка Гриндавик, геотермального курорта "Голубая лагуна" и электростанции Сварценги.

В издании добавили, что шлейфы от извержения достигают не менее 50 метров в высоту, а длина трещины, похоже, превышает километр. Сейчас готовят вертолет береговой охраны, благодаря которому специалисты подтвердят точное местоположение и размер извержения

Дополнение

Теперь же извержение на полуострове Рейкьянес стало восьмым с 2021 года. Ученые предполагают, что территория вступает в новую вулканическую the продолжительностью от десятков лет до сотен.

Напомним

На индонезийском острове Халмахера произошло извержение вулкана, который выбросил облако пепла на высоту 4 километра.