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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Исландии началось новое извержение вулкана

В Исландии началось новое извержение вулкана

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 17:29  •  5826 просмотра

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На полуострове Рейкьянес недалеко от города Гриндавик началось извержение вулкана. Сейчас власти эвакуировали горожан и отдыхающих с геотермального курорта "Голубая лагуна".

В среду, 29 мая, на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. В частности, выбросы магмы начались вблизи города Гриндавик. Об этом пишет со ссылкой на Iceland Review.

Детали 

Отмечается, что в связи с повышенной сейсмической активностью власти эвакуировали местных из городка Гриндавик, геотермального курорта "Голубая лагуна" и электростанции Сварценги.

В издании добавили, что шлейфы от извержения достигают не менее 50 метров в высоту, а длина трещины, похоже, превышает километр. Сейчас готовят вертолет береговой охраны, благодаря которому специалисты подтвердят точное  местоположение и размер извержения

Дополнение

Теперь же извержение на полуострове Рейкьянес стало восьмым с 2021 года. Ученые предполагают, что территория вступает в новую вулканическую the продолжительностью от десятков лет до сотен.

Напомним 

На индонезийском острове Халмахера произошло извержение вулкана, который выбросил облако пепла на высоту 4 километра. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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