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На індонезійському острові Халмахера вивергнувся вулкан: людей евакуйовують

На індонезійському острові Халмахера вивергнувся вулкан: людей евакуйовують

Київ • УНН

 • 25795 перегляди

На індонезійському острові Халмахера сталося виверження вулкану, що спричинило евакуацію людей з семи навколишніх сіл через 4-кілометрову хмару попелу та потенційну небезпеку.

На віддаленому індонезійському острові Халмахера вулкан вивергнувся, випустивши високу сіру хмару попелу. Людей з семи навколишніх сіл було евакуйовано через це виверження. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією та зображеннями, опублікованими індонезійським вулканологічним агентством, виверження вулкана гори Ібу сталося у суботу ввечері, під час якого попіл було викинуто на висоту 4 кілометри (2,5 милі) з видимими фіолетовими блискавками навколо кратера.

Абдул Мухарі з агентства з реагування на стихійні лиха повідомив, що для евакуації мешканців навколишніх сіл була сформована спільна команда, до складу якої увійшли поліція, військові та пошуково-рятувальні служби.

На знімках, які випустило агентство з надзвичайних ситуацій, зафіксовано, як влада надає допомогу літнім людям, а інших жителів евакуюють за допомогою пікапів і розміщують на ніч у наметах для надання екстреної допомоги.

Хоча агентство не уточнило кількість переміщених осіб, влада радила евакуюватися з району в радіусі семи кілометрів (4,35 милі). Індонезійське вулканологічне агентство підняло рівень небезпеки для вулкану Ібу до найвищого після декількох вивержень на початку цього місяця.

Активність вулкана Ібу є частиною серії вивержень у Індонезії, країні, розташованій у тихоокеанському "Вогняному кільці", де знаходиться 127 активних вулканів.

Нагадаємо

Щонайменше 37 людей загинули і понад 100 будинків, мечетей та об'єктів було пошкоджено, коли сильні дощі викликали потоки холодної лави і попелу з індонезійського вулкану Марапі на острові Суматра.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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