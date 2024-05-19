На індонезійському острові Халмахера вивергнувся вулкан: людей евакуйовують
Київ • УНН
На індонезійському острові Халмахера сталося виверження вулкану, що спричинило евакуацію людей з семи навколишніх сіл через 4-кілометрову хмару попелу та потенційну небезпеку.
На віддаленому індонезійському острові Халмахера вулкан вивергнувся, випустивши високу сіру хмару попелу. Людей з семи навколишніх сіл було евакуйовано через це виверження. Пише УНН з посиланням на Reuters.
Згідно з інформацією та зображеннями, опублікованими індонезійським вулканологічним агентством, виверження вулкана гори Ібу сталося у суботу ввечері, під час якого попіл було викинуто на висоту 4 кілометри (2,5 милі) з видимими фіолетовими блискавками навколо кратера.
Абдул Мухарі з агентства з реагування на стихійні лиха повідомив, що для евакуації мешканців навколишніх сіл була сформована спільна команда, до складу якої увійшли поліція, військові та пошуково-рятувальні служби.
На знімках, які випустило агентство з надзвичайних ситуацій, зафіксовано, як влада надає допомогу літнім людям, а інших жителів евакуюють за допомогою пікапів і розміщують на ніч у наметах для надання екстреної допомоги.
Хоча агентство не уточнило кількість переміщених осіб, влада радила евакуюватися з району в радіусі семи кілометрів (4,35 милі). Індонезійське вулканологічне агентство підняло рівень небезпеки для вулкану Ібу до найвищого після декількох вивержень на початку цього місяця.
Активність вулкана Ібу є частиною серії вивержень у Індонезії, країні, розташованій у тихоокеанському "Вогняному кільці", де знаходиться 127 активних вулканів.
Нагадаємо
Щонайменше 37 людей загинули і понад 100 будинків, мечетей та об'єктів було пошкоджено, коли сильні дощі викликали потоки холодної лави і попелу з індонезійського вулкану Марапі на острові Суматра.