На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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reutersReuters
indoneziyaИндонезия
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  126738 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  124084 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  151219 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  138947 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117895 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123732 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134696 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125374 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118656 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  244873 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  244873 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  293402 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  312139 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  511705 просмотра

На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

На индонезийском острове Халмахера произошло извержение вулкана, что повлекло эвакуацию людей из семи окрестных сел из-за 4-километрового облака пепла и потенциальной опасности.

Новости Мира •   •  9573 просмотра
На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.

Война •   •  11382 просмотра
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель поддержал решение президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", назвав его возможностью гарантировать, что Грузия останется на европейском пути, который поддерживает ее население.

Новости Мира •   •  10001 просмотра
Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"

В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен

18 мая один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.

Война •   •  11372 просмотра
В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен

Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью

Польша планирует инвестировать 2,55 млрд долларов в укрепление 400-километровой сухопутной границы с Россией и Беларусью в рамках плана "Восточный щит", предусматривающего строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и лесонасаждений, чтобы сделать границу безопасной и непроходимой.

Новости Мира •   •  10899 просмотра
Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью

Враг обстрелял Сумскую область 9 раз: пострадавших нет

российские войска девять раз обстреляли населенные пункты и приграничные районы Сумской области, в результате чего произошел 21 взрыв от артиллерии, минометов, мин и ударов беспилотников.

Война •   •  13155 просмотра
Враг обстрелял Сумскую область 9 раз: пострадавших нет

В россии заявили, что якобы отбили массированную ночную атаку дронов

россия утверждает, что отразила массированную ракетную и беспилотную атаку над двумя областями и оккупированным Крымом, уничтожив 60 БПЛА и 9 американских ракет ATACMS.

Новости Мира •   •  11251 просмотра
В россии заявили, что якобы отбили массированную ночную атаку дронов

Украинский боксер Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе

Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и стал новым чемпионом мира по версии WBO в легком весе в 12-раундовом поединке в Сан-Диего.

спорт •   •  12831 просмотра
Украинский боксер Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе

ПВО уничтожила все 37 российских ударных беспилотников

Все 37 вражеских беспилотников, атаковавших Украину ночью, были успешно сбиты силами противовоздушной обороны.

Война •   •  16051 просмотра
ПВО уничтожила все 37 российских ударных беспилотников

рф атаковала жилые кварталы на Херсонщине: есть 2 погибших и 2 раненых

В Херсонской области вражеские силы обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажку, 8 домов и инфраструктуру, в результате чего 2 гражданских погибли и 2 получили ранения.

Общество •   •  17021 просмотра
рф атаковала жилые кварталы на Херсонщине: есть 2 погибших и 2 раненых