На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

На отдаленном индонезийском острове Халмахера вулкан извергся, выпустив высокое серое облако пепла. Люди из семи окрестных сел были эвакуированы из-за этого извержения. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Согласно информации и изображениям, опубликованным индонезийским вулканологическим агентством, извержение вулкана горы Ибу произошло в субботу вечером, во время которого пепел был выброшен на высоту 4 километра (2,5 мили) с видимыми фиолетовыми молниями вокруг кратера.

Абдул Мухари из агентства по реагированию на стихийные бедствия сообщил, что для эвакуации жителей окрестных деревень была сформирована совместная команда, в состав которой вошли полиция, военные и поисково-спасательные службы.

На снимках, которые выпустило агентство по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано, как власти оказывают помощь пожилым людям, а остальных жителей эвакуируют с помощью пикапов и размещают на ночь в палатках для оказания экстренной помощи.

Хотя агентство не уточнило количество перемещенных лиц, власти советовали эвакуироваться из района в радиусе семи километров (4,35 мили). Индонезийское вулканологическое агентство подняло уровень опасности для вулкана Ибу до самого высокого после нескольких извержений в начале этого месяца.

Активность вулкана Ибу является частью серии извержений в Индонезии, стране, расположенной в тихоокеанском "Огненном кольце", где находится 127 активных вулканов.

Напомним

По меньшей мере 37 человек погибли и более 100 домов, мечетей и объектов были повреждены, когда сильные дожди вызвали потоки холодной лавы и пепла с индонезийского вулкана Марапи на острове Суматра.