Повені та холодна лава з вулкану Марапі забрали життя 37 людей в Індонезії
Київ • УНН
Щонайменше 37 людей загинули і понад 100 будинків, мечетей та об'єктів було пошкоджено, коли сильні дощі викликали потоки холодної лави і попелу з індонезійського вулкану Марапі на острові Суматра.
Щонайменше 37 людей загинули внаслідок повеней та холодної лави з вулкана на острові Суматра на заході Індонезії, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Кілька годин сильного дощу в суботу принесли потоки попелу та каміння з гори Марапі, найактивнішого вулкана на Суматрі.
Холодна лава накрила два райони, забрали життя людей та пошкодили понад 100 будинків, мечетей та цивільних об'єктів.
Влада заявляє, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки 18 людей зникли безвісти.
Врятовані розповіли, як вони бігли, коли холодна лава - суміш вулканічного матеріалу та каміння - схилами вулкана під дощем наближалася до їхніх будинків.
За даними Національного пошуково-рятувального агентства, до полудня неділі рятувальники виявили 19 тіл у найбільш постраждалому селі Кандуанг в районі Агам і виявили ще дев'ять тіл у сусідньому районі Танах Датар.
Доповнення
Повінь є останнім із серії стихійних лих, викликаних, принаймні частково, діяльністю людини, повідомили експерти з навколишнього середовища.
"Раптові повені та зсуви холодної лави продовжують повторюватися і посилюватися через надмірну експлуатацію природних ресурсів та безсистемний розвиток", - сказав Венгкі Пурванто, директор відділення Індонезійського форуму з навколишнього середовища на Західній Суматрі.
"Внаслідок цього катастрофи повторюються щороку. Понад те, з кожним роком їхня частота збільшується. Проміжки між одним лихом та іншим стають дедалі меншими", - сказав він.
За останні шість місяців у районі гори Марапі сталося кілька таких катастроф.
5 грудня минулого року 23 туристи загинули внаслідок виверження вулкана, а в лютому цього року зливи пошкодили десятки будинків у Танах Датарі.
Лише минулого місяця у дні виверження у небо піднялися величезні хмари попелу заввишки до 2 км. Польоти в регіоні були призупинені, дороги закриті, понад 11 000 людям було наказано евакуюватися.
Марапі перекладається з місцевої мінанської мови як "Гора вогню".