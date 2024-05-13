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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнения и холодная лава с вулкана Марапи унесли жизни 37 человек в Индонезии

Наводнения и холодная лава с вулкана Марапи унесли жизни 37 человек в Индонезии

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 05:28  •  1018 просмотра

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По меньшей мере 37 человек погибли и более 100 домов, мечетей и объектов были повреждены, когда сильные дожди вызвали потоки холодной лавы и пепла с индонезийского вулкана Марапи на острове Суматра.

По меньшей мере 37 человек погибли в результате наводнений и холодной лавы с вулкана на острове Суматра на западе Индонезии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Несколько часов сильного дождя в субботу принесли потоки пепла и камней с горы Марапи, самого активного вулкана на Суматре.

Холодная лава накрыла два района, унесли жизни людей и повредили более 100 домов, мечетей и гражданских объектов.

Власти заявляют, что количество погибших может увеличиться, поскольку 18 человек пропали без вести.

Спасенные рассказали, как они бежали, когда холодная лава - смесь вулканического материала и камней - по склонам вулкана под дождем приближалась к их домам.

По данным Национального поисково-спасательного агентства, к полудню воскресенья спасатели обнаружили 19 тел в наиболее пострадавшей деревне Кандуанг в районе Агам и обнаружили еще девять тел в соседнем районе Танах Датар.

Дополнение

Наводнение является последним из серии стихийных бедствий, вызванных, по крайней мере частично, деятельностью человека, сообщили эксперты по окружающей среде.

"Внезапные наводнения и оползни холодной лавы продолжают повторяться и усиливаться из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и бессистемного развития", - сказал Венгки Пурванто, директор отделения Индонезийского форума по окружающей среде на Западной Суматре.

"Вследствие этого катастрофы повторяются каждый год. Более того, с каждым годом их частота увеличивается. Промежутки между одним бедствием и другим становятся все меньше и меньше", - сказал он.

За последние шесть месяцев в районе горы Марапи произошло несколько таких катастроф.

5 декабря прошлого года 23 туриста погибли в результате извержения вулкана, а в феврале этого года ливни повредили десятки домов в Танах Датари.

Только в прошлом месяце в дни извержения в небо поднялись огромные облака пепла высотой до 2 км. Полеты в регионе были приостановлены, дороги закрыты, более 11 000 человек было приказано эвакуироваться.

Марапи переводится с местного минанского языка как "Гора огня".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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