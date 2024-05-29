В Ісландії почалось нове виверження вулкана
Київ • УНН
На півострові Рейкʼянес недалеко від міста Гріндавік почалося виверження вулкана. Наразі влада евакуювала містян та відпочивальників з геотермального курорту "Блакитна лагуна".
У середу, 29 травня, на півострові Рейкʼянес почалося виверження вулкана. Зокрема викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік. Про це пише УНН з посиланням на Iceland Review.
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Зазначається, що у зв'язку з підвищеною сейсмічною активністю влада евакуювала місцевих з містечка Ґріндавік, геотермального курорту "Блакитна лагуна" та електростанції Сварценгі.
У виданні додали, що шлейфи від виверження сягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини, схоже, перевищує кілометр. Наразі готують гелікоптер берегової охорони, завдяки якому фахівці підтвердять точне місце розташування та розмір виверження
Доповнення
Тепер же виверження на півострові Рейкʼянес стало восьмим з 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків років до сотень.
Нагадаємо
На індонезійському острові Халмахера сталося виверження вулкана, який викинув хмару попелу на висоту 4 кілометри.