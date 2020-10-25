На УИК в Кировоградской области недосчитались 10 бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября УНН. В Кировоградской области на одной из УИК обнаружили недостачу 10 избирательных бюллетеней. Об этом сообщает ГУНП в регионе, передает УНН.
“В Кировоградской области полицейские устанавливают обстоятельства недостачи 10 избирательных бюллетеней”, — отметили в полиции.
Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины (“Голосование избирателем на избирательном участке больше чем один раз”).
Установлено, что после завершения голосования членами участковой избирательной комиссии проводился подсчет бюллетеней в ящиках для голосования, а также имеющихся у членов комиссии — неиспользованных бланков. Обстоятельства происшествия выясняются.
Отметим, что в Тернопольской области наблюдателя не пустили на заседание УИК.