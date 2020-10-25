На ДВК на Кіровоградщині недорахувалися 10 бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня УНН. У Кіровоградській області на одній із ДВК виявили нестачу 10 виборчих бюлетенів. Про це повідомляє ГУНП в регіоні, передає УНН.
“На Кіровоградщині поліцейські встановлюють обставини недостачі 10 виборчих бюлетенів”, — зазначили в поліції.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158-1 Кримінального кодексу України (“Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз”).
Встановлено, що після завершення голосування членами дільничної виборчої комісії проводився підрахунок бюлетенів у скриньках для голосування, а також наявних у членів комісії — не використаних бланків. Обставини події з’ясовуються.
Зазначимо, що на Тернопільщині спостерігача не впустили на засідання ДВК.