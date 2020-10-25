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На ДВК на Кіровоградщині недорахувалися 10 бюлетенів

На ДВК на Кіровоградщині недорахувалися 10 бюлетенів

Київ • УНН

 • 8832 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня УНН. У Кіровоградській області на одній із ДВК виявили нестачу 10 виборчих бюлетенів. Про це повідомляє ГУНП в регіоні, передає УНН.

“На Кіровоградщині поліцейські встановлюють обставини недостачі 10 виборчих бюлетенів”, — зазначили в поліції.

Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158-1 Кримінального кодексу України (“Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз”).

Встановлено, що після завершення голосування членами дільничної виборчої комісії проводився підрахунок бюлетенів у скриньках для голосування, а також наявних у членів комісії — не використаних бланків. Обставини події з’ясовуються.

Зазначимо, що на Тернопільщині спостерігача не впустили на засідання ДВК.

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