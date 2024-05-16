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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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На Донетчине оккупанты убили еще двух жителей
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, 15 мая в Карловке Донецкой области российские войска убили двух мирных жителей.
Курс валют на 16 мая: гривна укрепилась на 4 копейки
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5771 UAH/USD, укрепив гривну на 4 копейки.
В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА
В Невском и Новолюбовке произошли взрывы, повлекшие разрушения, в то время как россияне продолжают наступать на трех направлениях в Луганской области.
В Сербии заявили об аресте из-за возможной угрозы для жизни президента Александара Вучича
Сербские власти арестовали человека, который угрожал безопасности президента Александара Вучича после нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
россияне обстреливают пограничье Сумской области: с ночи еще 36 взрывов
Россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 36 взрывов.
Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик
Samsung высмеивает противоречивую рекламу Apple "Crush" с уничтожением музыкальных инструментов, выпустив собственную рекламу "UnCrush" с изображением женщины, играющей на гитаре.
В минобороны рф заявили о ночной атаке на четыре области и Крым: что известно
министерство обороны россии сообщило о ночных атаках на белгородскую, калужскую, брянскую и тульскую области а также Крым, утверждая, что было сбито 11 БПЛА, 2 снаряда и ракета "Точка-У".
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: 13 пострадавших, повреждена амбулатория и общежитие
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области ранения получили 13 местных жителей, повреждены частные дома, общежитие и амбулатория семейной медицины.
Нефть дорожает на фоне замедления инфляции и высокого спроса в США
Цены на нефть продолжили расти в четверг на фоне признаков высокого спроса и замедления инфляции в США.
В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также ранив 19 человек.