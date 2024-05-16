На Донетчине оккупанты убили еще двух жителей

Российские войска за минувшие сутки убили 2 мирных жителей Донецкой области, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 15 мая россияне убили 2 жителей Донетчины - в Карловке - написал Филашкин в Telegram

Детали

По словам председателя ОВА, россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, атаковали три района:

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Максимильяновка и Антоновка. В Новогродовской громаде 2 человека погибли в Карловке. В Кураховской громаде под огнем Островское и Острое.

Краматорский район. В Лимане в результате обстрелов загорелся пожар, в Торском разрушен дом. В Ильиновской громаде повреждены 7 домов в Катериновке и 3 в Клебан-Быке.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 15 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 13 домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.



Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по приведенным данным, россияне убили 1962 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4890. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых