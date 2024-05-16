На Донеччині окупанти вбили ще двох жителів
Київ • УНН
За повідомленням голови Донецької обласної військової адміністрації, 15 травня в Карлівці Донецької області російські війська вбили двох мирних жителів.
Російські війська за минулу добу вбили 2 мирних жителів Донецької області, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 15 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Карлівці
Деталі
За словами голови ОВА, росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини, атакували три райони:
- Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Новогродівській громаді 2 людини загинули у Карлівці. У Курахівській громаді під вогнем Острівське і Гостре.
- Краматорський район. У Лимані внаслідок обстрілів зайнялася пожежа, у Торському зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 7 будинків у Катеринівці і 3 у Клебан-Бику.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 13 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.
Додамо
З 24 лютого 2022 року, за наведеними даними, росіяни вбили 1962 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4890. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
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