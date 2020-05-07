В Донецкой области с начала года изъяли около 30 тыс. боеприпасов

"Правоохранители изъяли 44 гранатомета, 540 гранат, более 26 тысяч патронов, около 35 килограммов взрывчатых веществ и 28 единиц огнестрельного оружия, а также провели 9 оперативных закупок оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года из-за взрывов боеприпасов в Донецкой области двое человек получили травмы, трое - погибли.

В частности отмечается, что в марте в результате оперативных закупок правоохранители разоблачили и задержали пятерых жителей Бахмутского района, которые продавали оружие для организации массовых беспорядков в Киеве.

"Из незаконного оборота было изъято три автомата, три противотанковых гранатомета (РПГ-18, РПГ-22), два газовых пистолета, две гранаты, около 500 патронов, а также более 5 кг тротила и пластида. Установлено, что лидер группировки участвовал в незаконных вооруженных формированиях, а среди "товара" - оружие, похищенное боевиками из воинских частей во время аннексии Крыма в 2014 году", - резюмировали в полиции.

Как сообщалось ранее в УНН, в Днепре оперативники задержали торговца боеприпасами.