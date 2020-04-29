У Дніпрі оперативники затримали торговця боєприпасами

“25 квітня до поліції надійшла інформація, що чоловік пропонує купити у нього гранату та патрони. В ході оперативних заходів 28 квітня працівники карного розшуку Дніпровського відділу поліції затримали торговця зброєю. Ним виявився чоловік 33-х років, раніше судимий за вживання наркотиків та крадіжку. За його словами, боєприпаси він знайшов у балці та вирішив продати”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ході огляду поліцейські вилучили у нього корпус гранати “РГД-5”, запал, 44 патрони калібру 5,45 мм та 25 патронів калібру 7,62 мм. Вилучені боєприпаси направлені для проведення експертизи.

"За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до семи років позбавлення волі",- зазначається в повідомленні.

Також триває слідство. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Донеччині у чоловіка вилучили зброю та боєприпаси.