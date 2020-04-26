На Донеччині у чоловіка вилучили зброю та боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Донеччині викрили чоловіка, який зберігав у себе вдома зброю та боєприпаси. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Покровського відділу поліції Донецької області.
“Оперативники отримали інформацію про те, що місцевий мешканець у себе вдома зберігає зброю та боєприпаси. За вказаною адресою правоохоронці провели обшук, у результаті якого виявили за літньою кухнею у вентиляційній трубі два пакети, в яких знаходились граната Ф-1 та набої до автоматичної зброї. А службовий пес привів поліцейських до магазину з набоями та закопаного автомата з глушником”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вилучені боєприпаси відправлено на експертизу, а відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, У Волноваському районі Донецької області правоохоронці виявили великий арсенал із тисячами різноманітних боєприпасів.